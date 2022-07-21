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Siyaset Türkiye tahıl krizini çözdü! İmza töreni yarın yapılacak
Siyaset

Türkiye tahıl krizini çözdü! İmza töreni yarın yapılacak

Dünyanın merakla beklediği tahıl krizini Türkiye çözdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin yarın İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:09:00 -
Türkiye tahıl krizini çözdü! İmza töreni yarın yapılacak

Dünyanın merakla beklediği tahıl krizini Türkiye çözdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin yarın İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

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