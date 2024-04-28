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Gündem Türkiye sınırında 30 yıl sonra bir ilk!
Gündem

Türkiye sınırında 30 yıl sonra bir ilk!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 23:00:00 -
Türkiye sınırında 30 yıl sonra bir ilk!

İki ülke arasında sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan işbirliği çerçevesinde Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu.

Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu. Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.

30 yıl sonra ilk kez olacak

Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

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