Türkiye Sigorta’dan sürdürülebilir kalkınma için sağlık sigortaları

Ulusal sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak vizyonuyla yola çıkan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)’in düzenlediği 10. Ulusal Kongresi 2-5 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Sigorta sektörünün öncü şirketi Türkiye Sigorta’nın sponsor olarak yerini aldığı kongreye; sağlık hizmet sunucuları, sigorta şirketleri, ilaç firmaları, medikal firmalar ve teknoloji firmaları gibi sektörden 500’ün üzerinde paydaş katılım sağladı.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Sigortacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Verimlilik” başlıklı panelde sunum yapan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, konuşmasına Dünya ve Türkiye’de sigorta sektörünün gelişimini değerlendirerek başladı. Sigorta sektöründe küresel prim üretiminin 2022 yılında 6,8 trilyon dolara ulaştığını ve bu üretimin yüzde 60’ının hayat dışı, yüzde 40’ının ise hayat branşlarından sağlandığını söyleyen Buldu, toplam 4 trilyon dolarlık hayat dışı branşı prim üretiminin yüzde 49’unu sağlık branşının oluşturduğuna dikkat çekti.

Buldu, “Ülkemiz prim üretimi 2022 yılında 235 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bu üretimin yüzde 87’si hayat dışı, yüzde 13’ü ise hayat sigortalarından sağlanmıştır. Hayat dışı prim üretiminin yüzde 16’sını sağlık branşı oluşturmaktadır. Ülkemizdeki sağlık sigortalarının ağırlığı düşük görünse de 2003 yılında başlatılan ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ ile genel sağlık sigortası uygulamaları dünya örneklerine göre çok daha kapsayıcıdır. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir.” diye konuştu.

Hastanın merkezde olduğu kişiselleştirilmiş bir ekosistem

Türkiye Sigorta olarak herkesin kaliteli sağlığa erişimini hedefledikleri bir sürdürülebilirlik yaklaşımları olduğunu belirten ve yeni sağlık ekosisteminde değişen müşteri ihtiyaçları ile farklı uygulamaları dikkate alarak strateji oluşturduklarını kaydeden Buldu: “Türkiye Sigorta olarak “Herkes için her yaşta sağlıklı yaşamların sağlanması ve refahın teşvik edilmesi” sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişen müşteri beklentileri nedeni ile geleceğin sağlık modelinde hastanın merkezde olduğu kişiselleştirilmiş bir ekosistem oluşturuyoruz. Örneğin; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bizim için çok önemli. Bu konuda pek çok farklı alternatif paketler geliştirdik. Mikro ürünler ile ürün yelpazemiz çeşitlendiriyor, sağlık turizmini destekliyoruz. Üyelerimize, uzaktan sağlık hizmeti sağlarken, kronik hastalıklarla mücadeleyi önceliklendiriyoruz. Bu esnada müşteri platformunda sağlıklı kalmak üzerine bütünsel esenlik hizmetleri de veriyoruz. Sürdürülebilirlik süreçlerimizde yeşil bir dünya için kağıtsız ofis ile gelecek kurgularken, dijitalleşme, yapay zekâ ve robotik süreçleri odağımıza alarak verimliliği hedefliyor, paydaşlarımızla iş ve süreç geliştirip tedarikçilerimize finansal kolaylık sağlıyoruz.” dedi.