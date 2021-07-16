Türkiye Sigorta hedeflerine kararlılıkla yürüyor

Benli, “Ülkemizin tüm risklerine talibiz. Türkiye’de talip olmadığımız hiçbir iş yok. Şu hakikat ki bizim işimiz riski tanımlamak, teminat altın almak ve dağıtmak” diyor.

Vites büyüttü

Benli, Türkiye Sigorta’yı küresel bir oyuncu haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Şu aşamada finans sektörü içinde sigortanın payı yüzde 6’larda. Biz bu payı arttıracağız, yüzde 20’lere yükselteceğiz” ifadelerini kullanıyor. 2021’de prim üretiminde başı çekmeyi, kârlı büyümeye devam etmeyi planladıklarını dile getiren Benli, “Hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Ülkemizin dev yatırımlarının, insanımızın hayal ve değerlerinin arkasında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor. Maksimum katma değeri üretmeyi, ihtiyacı olan herkes için uygun sigorta çözümleri sunmayı esas aldıklarının altını çizen Benli “İnovatif bakış açımızla yenilikçi ürünlerde sektörün ihtiyaç duyduğu öncü rolünü üstleneceğiz. Finansal ürünlere ve sağlık sigortalarına daha fazla yoğunlaşacağız, hayat alanında ürün gamının çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacağız” diye konuşuyor.

Acente adedini arttıracak

Benli, ayrıca acente adetlerini arttırmakta kararlı oldukların belirtiyor. Acente kanalında 2-3 büyüdüklerine dikkat çeken Benli, şunları kaydediyor: “Bu başarımızı devam ettireceğiz. Hedeflerimiz büyük. Acente adedimiz 3 bin 600’e vardı. Biz bu sayıyı yeterli görmüyor, 5 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Öbür yandan prim üretimimizde acentelerin payı yüzde 27’yi buldu. Bu oranı da yüzde 40’a taşımayı planlıyoruz. Gayemiz icat çıkarmak, ürünlerimizi Türkiye’nin her bir yanına yaymak.”