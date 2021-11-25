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Ekonomi Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan açıklama! Şekere 10 ay zam yok
Ekonomi

Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan açıklama! Şekere 10 ay zam yok

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan'dan kriz çığırtkanlarına tokat gibi bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:35:00 - 2021-11-25 16:42:58
Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan açıklama! Şekere 10 ay zam yok

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, bir süredir kriz çığırtkanlığı yaparak şekere zam geleceği iddialarını öne süren çevrelere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmeyecek." dedi.

'Şeker fabrikaları üretim rekoru kırdı'

"İnsanlar rahat olsun şekerimiz var." ifadesini kullanan Mücahit Alkan, "Hiçbir şekilde bir arz problemimiz yok. 'Şeker sanayi öldü bitti, fabrikalar kapanyor' söylentileri yalan. Hatta bu söylentiler olduğu dönemde şeker fabrikaları üretim rekoru kırdı." diye konuştu.

'Stoklama eğilimine girenler zararlı çıkar'

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, şunları söyledi:

"2022 Eylül ayına kadar herhangi bir zam olmayacak. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Piyasayı bizde takip ediyoruz. Birileri stoklama eğilimine giriyor. Bu stoklama eğilimine girenler zararlı çıkarlar. Çünkü şekerimiz var. Hatta geçtiğimiz hafta 30 bin ton ihracata şeker verdik. Yaklaşık 95 bin tonda ihracatcılar için şekerimizi hazırladık. Önümüzdeki günlerde bunu da satışa sunacağız. Hiçbir şekilde şeker arzıyla ilgili herhangi bir sorun yok."

'Biz üretmeye devam ediyoruz'

Alkan, şöyle devam etti: "Son 2,5 yıldır temel stratejimizle maliyetleri nasıl minimize ederiz, gelirleri nasıl maksimize ederiz hassasiyeti ile çalışıyoruz. Bu konuda da ürünümüzü daha katma değerli olarak rafa getiririz diye çabalarımızı sürdürüyoruz. Bununla beraber rafta da vatandaşın menfatine bir pazar oluşturalım hedefindeyiz. Devlet raflarda da yerini alacak. Biz üretmeye devam ediyoruz."

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