Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek





ANKARA (AA) - Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 81 ilden 2 bin 600 sporcu katılacak.

Şampiyona 7'den 70'e farklı yaş kategorilerindeki sporcuların mücadelesine sahne olacak.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, her yıl Antalya'da bir Türkiye buluşması organize ettiklerini belirtti.

Şampiyona nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

"Satranç evrensel ve engel tanımayan bir spor. 7'den 70'e tüm satrançseverler çok heyecanlı. Antalya’da bayram havasında kıyasıya bir mücadeleye şahit oluyoruz. Türkiye’de satranca olan ilginin ne kadar arttığını bu Türkiye buluşmasında net olarak gözlemleyebiliyoruz."