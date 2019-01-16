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Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

- Organizasyona 81 ilden 2 bin 600 sporcu katılacak

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek


ANKARA (AA) - Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 81 ilden 2 bin 600 sporcu katılacak.

Şampiyona 7'den 70'e farklı yaş kategorilerindeki sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, her yıl Antalya'da bir Türkiye buluşması organize ettiklerini belirtti.

Şampiyona nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

"Satranç evrensel ve engel tanımayan bir spor. 7'den 70'e tüm satrançseverler çok heyecanlı. Antalya’da bayram havasında kıyasıya bir mücadeleye şahit oluyoruz. Türkiye’de satranca olan ilginin ne kadar arttığını bu Türkiye buluşmasında net olarak gözlemleyebiliyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
  1. 20 OCAK
  2. Antalya
  3. Satranç
  4. Türkiye Küçükler
  5. Türkiye Satranç Federasyonu
  6. Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları

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