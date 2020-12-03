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Teknoloji Türkiye şartlarını yerine getiremediler! 30 milyon TL ceza yediler
Teknoloji

Türkiye şartlarını yerine getiremediler! 30 milyon TL ceza yediler

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya şirketlerine gözdağı vermiş ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" demişti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:49:00 -
Türkiye şartlarını yerine getiremediler! 30 milyon TL ceza yediler

Türkiye belirlenen şartları yerine getirmedikleri için sosyal medya şirketlerine ceza kesti. Bloomberg'e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi.

Bildirimde bulunan yalnızca VK oldu

Bugüne kadar yalnızca Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.

Devam ederlerse reklam vermeleri yasaklanacak

Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL'lik cezalar kesilmişti. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye'deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.

Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4'te 1 oranında düşecek.

Erdoğan sosyal medya devlerine gözdağı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi sosyal medya devlerine seslenmiş ve "Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir. Temennimiz bu kurumların gönüllü bir şekilde çağrımıza kulak vermesidir" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Seyredin muhalefeti "basın susturuluyor diye" yaygarayı koparırlar.
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