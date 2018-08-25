THY - İstanbul
0553 313 94 23

Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı! Öncelik kırmızı üyelerde

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşması kapsamında Trabzon'da oynanacak Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:54
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı! Öncelik kırmızı üyelerde

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile 7 Eylül Cuma günü sahasında oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Maç biletleri, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için iki gün öncelikli satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı da 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye-Rusya maçının bilet fiyatları 1. kategori 40, 2. kategori 20, 3. kategori de 15 lira olarak açıklandı.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Gişeden bilet satışı ise 1 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:54
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Rusya
  3. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Trabzon
  6. Medical Park Stadı
  7. Türkiye-Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü
    1. Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla..
    2. Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi,..
    3. ABD'li eski diplomattan küstah..
    4. MİT ve polisten terör operasyonu!
    5. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
    6. Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi..
    7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Zafer..
    8. Kırmızı listedeki teröristin nasıl..
    9. Trump’a “mütevazı” dedi, cevabı aldı
    10. Almanya’da cami karşısına açılan..
    11. PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!
    12. Papa 40 yıl sonra oraya gitti!
    13. AK Parti binasına saldıran zanlı..
    14. Trump etkisi: Meksikalı olduğun için..
    15. Irak'ta kritik görüşme!
    16. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    17. Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz..
    18. Belediye Başkanı açıkladı! O stat..
    19. Suudiler diken üstünde... Kılıf çoktan..
    20. İki ayağını kaybeden sevimli köpek..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz