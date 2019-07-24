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Türkiye Pist Şampiyonası

Şampiyonada ikinci ayak yarışları 27-28 Temmuz'da Kocaeli'de yapılacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19
Türkiye Pist Şampiyonası

KOCAELİ (AA) - Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilenTürkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, 27-28 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarış koşulacak.

Hafta sonu pist aktiviteleri ve padok alanındaki stantlarla renklenecek.

Organizasyon kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü idari ve teknik kontrolle yarışmacılarla brifingin ardından saat 13.00-15.00 arası antrenman turları, 15.00'ten itibaren de tüm grupların sıralama turları gerçekleştirilecek.

28 Temmuz Pazar sabahı resmi antrenman turlarının ardından, saat 11.45'te 20 turluk Super Grup ve Maxi Grup, saat 13.15'te 15 turluk Super Production Grup ilk yarışları koşulacak.

Organizasyon saat 14.15'te Super Grup ve Maxi Grup, saat 15.15'te de Super Production Grup ikinci yarışlarının ardından 16.30'da tüm grupların ödül töreniyle son bulacak.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19
  1. Körfez Yarış Pisti
  2. TOSFED
  3. Türkiye Pist Şampiyonası

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