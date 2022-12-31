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Ekonomi Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden çok kritik uyarı: Yatırım fırsatı...
Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden çok kritik uyarı: Yatırım fırsatı...

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, “yatırım fırsatı” adı altında markanın hisselerinin satışa çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 11:58:00 -
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden çok kritik uyarı: Yatırım fırsatı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) sosyal medyada yayılan dezenformasyon sebebiyle açıklama geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım fırsatı" adı altında markanın hisselerinin satışa çıktığı yönünde ortaya atılan duyuruların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TPAO, "Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdür Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logo ve görselleri izinsiz kullanılmıştır" ifadelerine yer veridi.

TPAO'nun yüzde yüz kamu sermeyesi bir kamu iktisadi teşebbüs olduğunu vurgusu yapıldı. Açıklamada, TPAO markasının halka açık bir şirket olmadığı ver herhangi bir hisse satışı söz konusu olmadığının altı çizildi.

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Yorumlar

hüseyin

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