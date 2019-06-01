Türkiye-Özbekistan maçına doğru
- Türkiye ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak Özbekistan A Milli Futbol Takımı, çalışmalarını tamamladı01 Haziran 2019 Cumartesi 22:15
ANTALYA (AA) - Türkiye ile yarın Alanya ilçesinde hazırlık maçında karşılaşacak Özbekistan A Milli Futbol Takımı, Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamladı.
Özbekistan A Milli Futbol Takımı, Manavgat İlçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde teknik direktör Hector Cuper yönetiminde antrenmana çıktı.
Antrenman öncesi Cuper, takımı orta sahada toplayarak kısa süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada pas ve gol çalışması yaptı. Antrenmana kadrodaki tüm futbolcular katıldı.
Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Türkiye-Özbekistan maçı yarın saat 21.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
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