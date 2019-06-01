Türkiye-Özbekistan maçına doğru - Türkiye ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak Özbekistan A Milli Futbol Takımı, çalışmalarını tamamladı



ANTALYA (AA) - Türkiye ile yarın Alanya ilçesinde hazırlık maçında karşılaşacak Özbekistan A Milli Futbol Takımı, Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamladı.

Özbekistan A Milli Futbol Takımı, Manavgat İlçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde teknik direktör Hector Cuper yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman öncesi Cuper, takımı orta sahada toplayarak kısa süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada pas ve gol çalışması yaptı. Antrenmana kadrodaki tüm futbolcular katıldı.

Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Türkiye-Özbekistan maçı yarın saat 21.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.