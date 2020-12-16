Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini dile getirdi.
Dönmez, hatla Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un da katıldığı Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Dönmez, TANAP’ı da başarıyla tamamladıklarını belirtti. Dönmez, “TANAP’la enerjide merkez ülke olma hedefimize büyük bir adım daha attık” diye konuştu.