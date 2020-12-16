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Ekonomi Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:53:00 -
Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı

Dönmez, hatla Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un da katıldığı Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Dönmez, TANAP’ı da başarıyla tamamladıklarını belirtti. Dönmez, “TANAP’la enerjide merkez ülke olma hedefimize büyük bir adım daha attık” diye konuştu.

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