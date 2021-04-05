  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye, Montrö'den çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem

Türkiye, Montrö'den çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 19:51:00 -

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı 'bildiri'nin ardından Beştepe'de Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

2 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili şu anki pozisyonunu aktaran Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

1936 yılında boğazlarla ilgisi olmayan devletler Montrö sözleşmesini imzaladık. Dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır.

Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı boyutudur. Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye devam ediyoruz.

Bu sözleşmeyle ilgili diplomaside medyada bir çok görüş ortaya konulmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışmaya devam etmektedir.

Hiç kimse akademideki medyadaki tartışmalar sebebiyle kimsenin yakasına yapışmamış, meseleyi farklı mecralara çekmeye çalışmamıştır. Fakat önceki gece yayınlanan bu bildiri bu kapsam dışındadır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir.

'Kanal İstanbul, boğazdaki egemenliğimizi tahsis edecek'

Peki biz İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz, maalesef. Bilhassa Kanal İstanbul boğazdaki egemenliğimizi tahsis edecektir. Vazifem, Türkiye'nin ve milletinin hak ve menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapmaktır.

Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yoktur. Fakat gelecekte böyle bir sonuç çıkarsa önümüze gelen her şeyi detaylıca değerlendirmekten de kaçınmayız.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Oluşturulacak kanal ile istanbul adaya dönüşüp,belki işgal belki özel statü ile ekümenik hale getirilip,AB sınırlarına dahil edilecek...Buna ister gizli proje deyin yada komplo deyin,süreç bu!...
  • Yanıtla

Mehmet

Boğazlar kimsenin babasının malı değil biz Türklerin bile.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
EDHO hayranlarına büyük müjde! Yakında geliyor
Medya

EDHO hayranlarına büyük müjde! Yakında geliyor

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili büyük müjde verildi.
FETÖ'cüler tedirgin! Hakan Şükür’e şok haber
Gündem

FETÖ'cüler tedirgin! Hakan Şükür’e şok haber

FETÖ üyesi olduğu için yurt dışına kaçan, Hakan Şükür’ün milyon dolarlık evine haciz konuldu.

LGS başvurusunu kim yapacak? LGS ne zaman?
Eğitim

LGS başvurusunu kim yapacak? LGS ne zaman?

LGS başvuru ücreti ne kadar 2021? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS kılavuzunu yayımladı. Sınava hazırlanan milyonlarca kişi başvuru işlemleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay