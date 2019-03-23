Türkiye-Moldova maçına doğru
- Moldova A Milli Futbol Takımı, maç öncesi Eskişehir'de kampa girdi23 Mart 2019 Cumartesi 22:49
ESKİŞEHİR (AA) - Moldova A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.
Moldova kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı. Kafile, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.
Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un Yeni Eskişehir Stadı'ndaki basın toplantısı yarın saat 18.30'da başlayacak. Moldova, son antrenmanını ise saat 19.00'da aynı statta yapacak.
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