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Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası başlıyor

- Antalya'da yarın başlayacak ve 5 gün sürecek organizasyon için şimdiye kadar 2 bin 703 sporcu kayıt yaptırdı - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan: "230 bini bulan lisanslı sporcu sayımız, karateye olan ilgiyi gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda, son yılların en yüksek katılımlı organizasyonu Antalya'da olacak. Zira Türk halkı karateyi seviyor"

12 Mart 2019 Salı 18:36
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası başlıyor


ANTALYA (AA) - Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın Antalya Spor Salonu'nda başlayacak organizasyon için şu ana kadar 62 ilden toplam 2 bin 703 sporcu kayıt yaptırdı.

2005 ile 2012 arası doğumlu sporcuların yarışacağı ve 17 Mart'ta sona erecek şampiyonada, 48 kumite, 22 kata dalında madalya dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, katılım sayısındaki artışın, karateye olan ilginin arttığının göstergesi olduğunu belirtti.

Antalya’da beş gün boyunca yeni yıldız adaylarının mücadelesini izleyeceklerini kaydeden Esat Delihasan, şu ifadeleri kullandı:

"230 bini bulan lisanslı sporcu sayımız, karateye olan ilgiyi gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda son yılların en yüksek katılımlı organizasyonu Antalya'da olacak. Zira Türk halkı karateyi seviyor. Burada geleceğin dünya ve Avrupa şampiyonları tatamiye çıkacak ve beş gün boyunca yeni yıldız adaylarımızın mücadelesine tanıklık edeceğiz."

Federasyon Başkanı Esat Delihasan, tüm sporculara başarı diledi.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:36
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