Türkiye mezunları Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde baş aktör

YENİ AKİT ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijerya temasları kapsamında başkent Abuja'da Türkiye-Nijerya İş Forumu düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alarak ülkelerinde önemli çalışmalar yürüten Türkiye Mezunu Afrikalı iş insanları da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) girişimleriyle bu forumda yer aldı. Yapılan toplantılarda Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejileri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile yaptığı ortak basın toplantısında ise Türkiye dönüşünde 3’üncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nun 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğine dikkat çekmişti. YTB hem Türkiye’de eğitim alan Afrikalı uluslararası öğrencileri hem de daha önceki yıllarda ülkemizde eğitim almış Afrikalı Türkiye mezunlarını bu iş formuna da dahil etti.

YTB’nin girişimleriyle Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrenciler Türkiye - Afrika İş Forumu'nda

Türkiye’de eğitim alan öğrencileri mezuniyetlerinden sonra da yalnız bırakmayan YTB, onlara her alanda katkı sunarken iş dünyası ile temas kurmaları için de çeşitli etkinlikler düzenliyor. YTB bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği, bugün İstanbul’da başlayacak olan “Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu”nda Afrikalı mezun ve İstanbul’da yaşayan Afrikalı son sınıf öğrencilerin yer alması için çalışmalar yürüttü. Foruma mezunların ve öğrencilerin katılımı teşvik eden YTB, iş dünyası ile temas kurmaları için girişimlerde bulunuyor. Gerçekleştirilecek olan foruma; diplomat, bürokrat, iş insanı, akademisyenlerden oluşan Türk ve Afrikalı yaklaşık bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. İki gün boyunca iş dünyasına yönelik sunumların yapılacağı platformun Türkiye’de eğitim alan Afrikalı öğrenciler ve potansiyel mezunlar açısından eşsiz bir iş dünyası ile tanışma etkinliği olacağı değerlendiriliyor.