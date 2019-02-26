Türkiye meydan okuyor! Ateş çemberine en net cevap

Son dönemlerde gerek Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, gerek Karadeniz'deki restleşmeler Türkiye'nin çevresinde 'ateş çemberi'nin her geçen gün daha da kızışmasına neden oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve FETÖ eliyle ciddi tahribata uğradığını düşünenlerin 'fırsat kollaması'na yanıt yine silahlı kuvvetlerce veriliyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük tatbikatı olacak Mavi Vatan, 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde yapılacak. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, tatbikatın önemine vurgu yaparak, "Silahlı kuvvetlerin birincil görevi savaşmak değil, caydırmaktır. Mavi Vatan, hem bizim zayıf bir dönemde geçtiğimiz düşüncesiyle üzerimize planlar yapanlara, hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere TSK'yı ele geçirdiği sanan FETÖ'cülere en büyük ve en net yanıt. Türkiye, bölgedeki caydırıcılığının ne denli yüksek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispat ediyor ve 'Türkiye'ye bulaşmak isteyenler iki kez düşünsün' diyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda sadece içeride maruz kaldığı saldırılar değil, yakın çevresinde yaşanan gelişmeler de ülkemizin neden çok güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve denizde adeta gövde gösterisi yapacağı tatbikatların bu döneme denk gelmesinin 'tesadüf' olamayacağı belirtilirken, gözler 27 Şubat'ta başlayacak olan 'Mavi Vatan' tatbikatına çevrildi.

Tatbikatın ismi bile son derece anlamlı

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada tatbikatın isminin dahi son derece özenle seçildiğine ve derin anlamlar taşıdığına vurgu yaptı.

"Mavi Vatan, Türkiye'nin ilgi ve etki alanının altındaki deniz alanını kast ediyor. Yani tatbikatın ismindeki sembol değer ile gerçek değer oldukça örtüşüyor" diyen Kutluk, "Bu ismi seçen arkadaşları da tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikatlarının daha önceki yıllarda da geniş kapsamlı olduğunu ancak ilk kez bu denli büyük bir tatbikat yapıldığını anlatan Kutluk, şöyle devam etti:

"Bunu yapabilmeniz için muhabere altyapınızın son derece gelişmiş olması lazım. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve yardımcı sınıf gemilerle deniz-hava vasıtaları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleriyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılacak.Toplamda 90 bin kişilik bir katılımdan bahsediyoruz. Bu ne demek? Deniz Kuvvetleri, elindeki tüm unsurları kullanıyor demek."

Mavi Vatan tatbikatı neyi amaçlıyor?

Tatbikatın amacını 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu 'caydırıcılık' unsurunun pekiştirilmesi" olarak özetleyen Kutluk, şunları söyledi:

Caydırıcılık, TSK'nın en önemli görevi. Öncelik herkesin sandığı gibi savaşmak değil, savaşmayı önlemek. Savaşa mani olmanın en önemli yollarından biri de caydırıcılıktır. (Yeni Şafak)