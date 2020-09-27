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Aktüel Türkiye Maarif Vakfı’ndan formasyon programı
Aktüel

Türkiye Maarif Vakfı’ndan formasyon programı

Türkiye Maarif Vakfı, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan okul müdürlerine yönelik “Planlama ve Eşgüdüm” teması ile iki hafta süren Okul Yöneticileri Formasyon Programı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:48:00 -
Türkiye Maarif Vakfı’ndan formasyon programı

Maarif Eğitim Modeli, Kalite ve Akreditasyon sistemi çerçevesinde her dönem düzenli olarak icra edilecek olan Okul Yöneticileri Formasyon Programı, bu yıl pandemi nedeniyle 43 farklı ülkeden eğitim koordinatörleri, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün “Eğitim Vizyonumuz” başlıklı açılış dersiyle başlayan program, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Başkanlarının kendi alanlarıyla ilgili yaptığı çeşitli sunumlarla devam etti. Ayrıca programda, Moritanya, Bosna-Hersek, Afganistan, Pakistan, Makedonya, Amerika, Nijer, Tanzanya, Somali, Arnavutluk ve Kosova’daki Maarif Okullarında uygulanan iyi örnek sunumları gerçekleştirildi.

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