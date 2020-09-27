Türkiye Maarif Vakfı’ndan formasyon programı

Maarif Eğitim Modeli, Kalite ve Akreditasyon sistemi çerçevesinde her dönem düzenli olarak icra edilecek olan Okul Yöneticileri Formasyon Programı, bu yıl pandemi nedeniyle 43 farklı ülkeden eğitim koordinatörleri, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün “Eğitim Vizyonumuz” başlıklı açılış dersiyle başlayan program, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Başkanlarının kendi alanlarıyla ilgili yaptığı çeşitli sunumlarla devam etti. Ayrıca programda, Moritanya, Bosna-Hersek, Afganistan, Pakistan, Makedonya, Amerika, Nijer, Tanzanya, Somali, Arnavutluk ve Kosova’daki Maarif Okullarında uygulanan iyi örnek sunumları gerçekleştirildi.