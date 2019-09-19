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Türkiye küresel ölçekte 23 ürün oluşturacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritası’ olarak adlandırdığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. İmalat sanayiinin milli gelirdeki payını 2023’te yüzde 21’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Varank, “Türkiye’nin küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarması hedefleniyor” diye konuştu.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:41
Türkiye küresel ölçekte 23 ürün oluşturacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleşti.

Bakan Varank, 11. Kalkınma Planı’nın odağında sanayi ve teknolojinin bulunduğunu ifade ederek, 2023’e giden yolda somut hedefler belirlediklerini söyledi.

Milli gelirde imalat sanayisinin payını artırmak istediklerini dile getiren Varank, “Son 10 senede ortalama yüzde 16,5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayisi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

İhracatın teknoloji yoğunluğu artırılacak

Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarması hedeflediğini belirten Varank, ihracatın teknoloji yoğunluğunun artırılmasını da önemsediklerine işaret ederek, imalat sanayisi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye çıkarmayı istediklerini kaydetti.

Yüksek katma değerli üretime giden yolun Ar-Ge harcamalarından geçtiğini ifade eden Varank, “Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden en az 23 firmayı sokmak istiyoruz” dedi. Varank, yazılım alanında en az 500 bin çalışanın olmasını istediklerini anlattı.

5 ana bileşen, 23 alt politika

Varank, hedeflere ulaşma noktasında sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “İlk bileşenimiz Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amaç, ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline gelmek. İkinci bileşen olan Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi’yle, teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, başarıya giden yolun hızlandırıcıları olacak.

İş dünyasından destek geldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Bu vizyon belgesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen “Milli Teknoloji Hamlesi”ne güç kazandıracağını düşünüyoruz. Sınırlı kaynaklarımızı geleceğin kaderini elinde tutan teknolojik atılım vizyonuyla birleştiren bu strateji belgesini son derece yerinde buluyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yol haritamızla birlikte, Türkiye’yi yüksek gelir düzeyine taşıyacak metodolojiyi daha net şekilde ortaya koydu. Bundan sonra Türkiye’nin teknolojik ürünlere ve üretime karşı bir “algıda seçicilik” geliştirmesi lazım. Bu konuda girişimcimizden, tüketicimize, finans sektörümüzden, akademisyenlerimize kadar herkese önemli roller düşüyor.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritası

-Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünler desteklenecek. Alıcı ve üretici teşvik edilecek.

-Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.

-Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluşturulurken, ilk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritaları belirlenecek.

-Kimya, ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimini teşvik edilecek.

-Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kurulacak. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak.

-Girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesi kuruluyor.

-Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatılıyor. Yetkinliği gösteren ‘dijital rozet’ uygulaması başlatılacak.

-Ülke olarak sahip olunan büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor.

-Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payı, 2023’te yüzde 21’e çıkarılması hedefleniyor.

-Sanayide çalışan işçi başına katma değerin 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatının da 210 milyar dolara yükseltmesi hedefleniyor.

-Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağı 300 bin kişiye, araştırmacı sayısı da 200 bin kişiye çıkarılacak.

-2023’e kadar Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlanıyor.

-Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarması hedefleniyor.

-2023’e kadar Türkiye’den de ‘Turcorn’ adıyla 10 ‘unicorn’ çıkması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:41
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
  3. Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı
  4. MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi
  5. Bakan Varank
  6. 11. Kalkınma Planı
  7. Milli gelir
  8. Yüksek katma değerli üretim
  9. Ar-Ge
  10. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  11. Milli Teknoloji Hamlesi
  12. Recep Tayyip Erdoğan
  13. Yapay Zeka Enstitüsü
  14. Turcorn
  15. unicorn

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