Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'u evinde 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor, Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Kupayı geçen sezon kazanan Akhisarspor'a galibiyeti getiren gol, 36. dakikada Bilal Kısa'nın asistinde Sokol Cikalleshi ile geldi.



Akhisarspor'un Sivas'ta oynanacak finaldeki rakibi, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında 0-0'ın rövanşında Malatya'da oynanacak maçın ardından belli olacak. Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Lopes, Kadir Keleş, Sissoko, Zeki Yavru (Dk. 90 Eray Ataseven), Bilal Kısa (Dk. 62 Serginho), Regattin, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 76 Bokila) Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş (Dk. 76 Madinda), Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho, Recep Aydın, Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 46 Vasilogiannis) Gol: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor) Sarı kartlar: Dk. 8 Tarık Tekdal, Dk. 16 Serkan Göksu (Ümraniyespor), Dk. 53 Bilal Kısa (Akhisarspor)

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