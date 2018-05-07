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Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Diyarbakır Stadyumu'nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapacak hakem açıklandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:55
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:55
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  • sedatysedaty2 sa önce
    KUPA ŞİMDİDEN FB HAYIRLI OLSUN.
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