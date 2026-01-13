Türkiye kırtasiye sektörü 2025 yılında büyümesini sürdürdü

Türkiye kırtasiye pazarı, 2025 yılında yazım gereçleri, okul ve ofis kırtasiyesi ile kâğıt ürünleri kategorilerinde nominal büyümesini sürdürdü. Ürünü deneyimleme ve görerek satın alma ihtiyacının belirleyici olduğu sektörde fiziksel mağazalar önemini korurken, kırtasiye; eğitimden ofise, hobiden yaratıcılığa uzanan geniş kullanım alanlarıyla mevsimsellikten bağımsız, 12 aya yayılan bir yapı sunuyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kırtasiyeci sektöre hizmet ediyor. Acil ihtiyaç ve okula dönüş dönemlerinde çevrimiçi ve fiziksel kanal birlikte çalışıyor ancak çocuk ürünlerinde güvenli ürün ve doğru yönlendirme ihtiyacı nedeniyle uzman kırtasiyecinin rolü kritik. Doğru lokasyon, güçlü ürün karması, dijital görünürlük, kurumsal müşteri yönetimi olan işletmelerin daha dayanıklı olduğunu görüyoruz” dedi. TÜKİD olarak 2026 yılı önceliklerini paylaşan Keresteci, “Güvenli ürün yaklaşımını merkeze alırken; sürdürülebilir rekabet, yerli üretimin katma değerinin artırılması, ihracatta pazar çeşitliliği ve kırtasiyecinin dijital çağda güçlenmesi temel hedeflerimiz olacak” dedi.

Kırtasiyede dijital dönüşüm hızlanıyor

Kırtasiye sektöründe ürünü görme ve deneme imkânı, hızlı tedarik ihtiyacı ve güven unsurunun belirleyici olduğuna dikkat çeken Keresteci, fiziksel mağazaların sektörün omurgası olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Buna karşın e-ticaretin Türkiye’de hızla büyüdüğünü ifade eden Keresteci, “Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret görünümü raporları, pazar büyüklüğünü ve kırtasiye özelinde yaşanan satış kanalı dönüşümünü net biçimde ortaya koyuyor. TÜKİD olarak bu dönüşüm sürecinde odağımız; güvenli ürün bilinci ve doğru ürün bilgisinin güçlendirilmesi, modernleşen kırtasiye mağazalarının satış noktası olmanın ötesinde birer yaşam alanına dönüşmesi. Kırtasiyecilerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve sektörel dayanıklılığı artıracak etkinlikler ve buluşmalarla ticaret hacmimizi büyütmeyi, paydaşlarımız arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Keresteci, üyelerinin dijital görünürlüğünü artırmaya yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına odaklanacaklarını belirterek, sektörel buluşmalar, fuar katılımları, B2B temaslar ile dijital mecraları kapsayan farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

İhracatta bölgesel fırsatlar öne çıkıyor

2026 yılına ilişkin değerlendirme ve beklentilerini aktaran TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Orta Doğu ve yakın pazarlarda ticari ilişkilerin güçlenmesiyle ihracat ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz. Avrupa pazarında; ürün güvenliği, izlenebilirlik ve artan dokümantasyon yükümlülükleri nedeniyle firmaların uyum yatırımlarına daha fazla odaklanması gerekecek. Bu süreç, Avrupa’ya satış yapan firmalar için yeni bir adaptasyon dönemini de beraberinde getirecek. TÜKİD olarak özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde büyüme fırsatı görüyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın kolay ihracat içerikleri de e-ihracatta “kırtasiye ve ofis malzemeleri” kategorisinin küresel e-ticaret alt pazarlarında konumlanışını ve alt kategorilerini özetliyor” şeklinde konuştu.

TÜKİD 2026 yılında markalaşmaya odaklanıyor

Türkiye’de kırtasiye sektörü, çok oyunculu ve dinamik bir yapıya sahip. Yerli üretimde; yazım gereçlerinin belirli alt segmentleri ile defter, ajanda ve dosyalama ürünleri gibi kâğıt-kırtasiye grupları, matbaa tabanlı ürünler ve okul-ofis aksesuarlarında bazı ürün kategorileri öne çıkıyor. Yerli üretimin üst lige taşınabilmesi için tasarım gücünün artırılması ve markalaşmanın stratejik bir öncelik olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan TÜKİD Başkanı, “Kalite standardizasyonu, ihracat sertifikasyonu, izlenebilirlik ve sürdürülebilir ambalaj gibi alanlarda güçlü bir dönüşüme ihtiyaç var. Katma değeri yüksek, güvenilir ve markalı ürünlerle iç pazarda kalıcı olmak ve ihracatta rekabet gücünü artırmak mümkün. Bu kapsamda mevcut ve potansiyel ihracat pazarlarında temaslarımızı güçlendireceğiz” dedi.

TÜKİD’in güvenli ürün vurgusu devam ediyor

Kampanya dönemlerinin satışları hızlandırdığına dikkat çeken Keresteci 2026 yılında fiyat baskısının yanı sıra ürün güvenliğine yönelik hassasiyetin artarak devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Sektörde güvenli ürün oranının yüzde 99’un üzerine çıktığını hatırlatan Keresteci şöyle konuştu: “Güvensiz ürüne sıfır tolerans yaklaşımı gündemimizde olmaya devam edecek. Kırtasiyeden güvenle alışveriş vurgumuz sürecek. Sektörel birlikteliği artıran organizasyonlar, denetim ve uyum süreçlerinde paydaşlarla koordinasyon, kırtasiyecilerin dijitalleşme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Sektörümüzü daha dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya birlikte taşıyacağız.”