Çemen yüzünden boşanma mı? Milor’un sözleri gündem oldu

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un programında pastırma ve çemenle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Milor, "Bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor geçtiğimiz aylarda da sosyal medyası üzerinden Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı daha iyi diyerek anket yapmış ve gündem olmuştu.

AYRILIN, BOŞAYIN

Kendi kanalında yaptığı programda ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un pastırma ve çemenle ilgili söyledikleri kısa sürede gündem oldu. Milor, yemek yerken yaptığı yorumda, "Çemen kokusu geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur" ifadelerini kullandı.

Çemen ve pastırmanın güzel tatlar olduğunu vurgulayan Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa evliyseniz hemen boşayın" dedi. Milor'un bu sözleri dikkat çekti.