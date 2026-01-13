Annesinin cenazesinde suikast: Korsikalı lider Orsoni öldürüldü

Korsika ayrılıkçı hareketinin eski liderlerinden Alain Orsoni, pazartesi günü annesinin cenazesi sırasında öldürüldü.

Savcılık açıklamasına göre Orsoni, Fransa’nın Akdeniz’deki adası Korsika’nın başkenti Ajaccio’nun yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Vero köyünde düzenlenen cenaze töreni sırasında uzun menzilli bir silahla vurularak hayatını kaybetti. Ajaccio Savcısı Nicolas Septe, olayın bir suikast olduğunu doğruladı. Yerel polis de Orsoni’nin hedef alınarak öldürüldüğünü açıkladı.

Cenaze ayinini yöneten Peder Roger Polge, France 3 Corse ViaStella kanalına yaptığı açıklamada, “Bu bir yas ve acı anıydı. Bir anda silah sesi duyduk ve Alain yere yığıldı; hayatını kaybetmişti. Evimizde neler oluyor?” dedi.

Le Monde gazetesi, savcılığın olayla ilgili olarak organize bir çete tarafından işlenen cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını yazdı.

ALAİN ORSONİ KİMDİ?

71 yaşındaki Alain Orsoni, Korsika’daki ayrılıkçı hareketin en bilinen figürlerinden biriydi. Uzun yıllar Korsika Kendi Kaderini Tayin Hareketi’nin (Mouvement pour l’Autodetermination de la Corse) liderliğini yaptı. Fransız güvenlik birimleri, bu yapıyı, 1970’lerden itibaren silahlı eylemlerle tanınan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi - Geleneksel Kanat (FLNC-Canal Historique) için bir tür siyasi ve yasal cephe olarak değerlendirmişti.

Fransız makamları, FLNC-Geleneksel Kanat’ı özellikle 1990’lı yıllarda adada düzenlenen bombalı saldırılar, sabotajlar ve devlet hedeflerine yönelik eylemlerle ilişkilendiriyor. Bu saldırıların bir kısmı örgüt tarafından üstlenilmişti.

Korsika’daki ayrılıkçı mücadele, ada kimliği, dil ve ekonomik geri kalmışlık tartışmalarıyla iç içe geçmiş, zaman zaman Fransa devletiyle sert çatışmalara sahne olmuştu.

Orsoni’nin adı yalnızca Korsika ile sınırlı kalmadı. 1980 yılında Paris’te İran Büyükelçiliği’ne düzenlenen makineli tüfekli saldırıyla bağlantılı olarak yargılandı, mahkum edildi ve daha sonra affedildi. Bu dosya, Orsoni’nin Fransa genelinde tanınan ve tartışmalı bir figür hâline gelmesinde etkili oldu.

Siyasi geçmişinin yanı sıra Orsoni, spor dünyasında da biliniyordu. 2000’lerin sonu ile 2010’ların başında AC Ajaccio futbol kulübünün başkanlığını yaptı ve bu dönemde kulüp Korsika’nın sembollerinden biri olarak öne çıktı.

MACRON'UN KORSİKA AÇIKLAMALARI

Orsoni’nin öldürülmesi, Paris ile Korsika arasındaki hassas siyasi sürecin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son yıllarda Korsika’daki tansiyonu düşürmek amacıyla adaya yönelik yeni bir siyasi çerçeve tartışması başlatmıştı. Macron, Korsika’nın Fransa’dan kopmadan, anayasal çerçeve içinde 'özerk' bir statüye kavuşabileceğini söylemiş; bu özerkliğin dil, kültür ve yerel yönetim alanlarında daha geniş yetkiler içerebileceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı, “Korsika’nın özgünlüğünü tanıyan ama cumhuriyetin birliğini zedelemeyen bir çözüm” vurgusu yapmış, bağımsızlığa kapıyı kapatırken devlet içinde özerklik tartışmalarına açık olduklarını ifade etmişti. Bu açıklamalar, adada hem ayrılıkçı çevrelerde hem de Paris yanlısı kesimlerde yoğun tartışmalara yol açmıştı.