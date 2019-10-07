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Türkiye karşıtı etiket paylaştı! Teröristler destek verdi

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hamlesine karşı çıkarak, "Türkiye dostumuz değil" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:29
Türkiye karşıtı etiket paylaştı! Teröristler destek verdi

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararına tepki gösterdi. Haley kararın, ABD'nin müttefiklerini 'ölüme terketmek' anlamına geldiğini belirtti.

kuzeydoğusundan asker çekme kararına tepki gösterdi. Haley kararın, ABD'nin müttefiklerini 'ölüme terketmek' anlamına geldiğini belirtti.

Şuan Güney Carolina valiliği görevini yapan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını sert bir dille eleştirdi.

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye dostumuz değil" etiketini kullanarak, "Bize destek vermelerini bekliyorsak her zaman onları (Suriyeli Kürtler) desteklemeliyiz. Kürtler Suriye'de DAEŞ'e karşı başarılı savaşımızda etkili oldu. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" ifadelerini kullandı.

Teröristler cevap verdi

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise, Haley'e verdiği yanıtta "Dünya, Haley gibi güçlü Amerikan liderlerine güveniyor ve ABD'li ortaklarımızın bu kararı tersine çevireceğini ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortak çabalarımızı yüzüstü bırakmayacağını umuyor" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:29
  1. ABD
  2. Nikki Haley

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