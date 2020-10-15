Türkiye, Karadeniz'de S-400'leri mi test edecek?

Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansına göre NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken, "Füze atışı yapılacaktır" açıklaması yer alıyor.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için biri atış eğitimi, diğer ikisi ise askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de duyurdu.

2017 yılının eylül ayında Türkiye ve Rusya S-400 için 2,5 milyar dolarlık bir kontrat imzalamıştı. Bu gelişme üzerine Ankara ile Washington arasında sorun olmuştu. NATO'nun da itirazlarına rağmen ilk S-400'ler hava yoluyla Türkiye'ye 2019 yılının temmuz ayında teslim edildi.

Ancak sistemin aktive edilmesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği bildirilmişti.