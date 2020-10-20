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Aktüel Türkiye Kamu-Sen'den "memur maaşları gözden geçirilsin" önerisi
Aktüel

Türkiye Kamu-Sen'den "memur maaşları gözden geçirilsin" önerisi

Genel Başkan Önder Kahveci: - "Önümüzde bütün masrafların artacağı sonbahar ve kış ayları bulunuyor. Bu dönemde hem masraflar artacak hem de fiyatlar yükselecek" - "Gelirler harcamalar kadar artmazsa, borç ödemelerinde aksaklıklar yaşanacak. Bu nedenle mutlak surette önümüzdeki dönem için memur maaşlarının gözden geçirilmesi gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:14:45 -
Türkiye Kamu-Sen'den "memur maaşları gözden geçirilsin" önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarının gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Eylül 2020'ye ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in geçen ayki verileriyle yapılan araştırmaya göre, eylül ayında çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 704 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 7 bin 567 lira olarak belirlendi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ağustos ayına kıyasla eylülde 19 lira 74 kuruş artarak 2 bin 865 lira 51 kuruş oldu.

Eylül ayında, dört kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2 bin 843 lira olarak hesaplandı.

Eylül ayında ortalama 4 bin 478 lira maaş alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yaklaşık yüzde 39'unu oluştururken, TÜİK verilerinde 1093 lira olarak belirlenen kira gideri ise maaşının yaklaşık yüzde 24'üne denk geldi.

- "Maaşlardaki oransal erime yüzde 4,6'yı buldu"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, araştırmanın sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede, memur maaş artışının zamların gerisinde kaldığını belirterek, "2020 yılının tamamı için maaşlar enflasyon farkıyla birlikte ortalama 463 lira artarken, ailelerin harcamaları yılın 9 aylık bölümünde 669 lira zamlandı. Memurlarımız şimdiden aylık 206 lira kaybetti. Maaşlardaki oransal erime yüzde 4,6'yı buldu." ifadelerini kullandı.

Alım gücündeki erimenin telafi edilmemesi durumunda daha vahim sonuçlarla karşılaşılacağını vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:

"Önümüzde bütün masrafların artacağı sonbahar ve kış ayları bulunuyor. Bu dönemde hem masraflar artacak hem de fiyatlar yükselecek. Bu şartlar altında çalışanlarımız hayat pahalılığı karşısında kredi kartına borç yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Bu durum ileride büyük sorunlara yol açacak. Gelirler harcamalar kadar artmazsa, borç ödemelerinde aksaklıklar yaşanacak. Bu nedenle mutlak surette önümüzdeki dönem için memur maaşlarının gözden geçirilmesi gerekiyor."

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