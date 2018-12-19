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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından atama

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası:- "Bankamız Yönetim Kurulu; Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu başkanlığına, Hakan Ertürk'ün yönetim kurulu başkan vekilliğine bir yıl süre ile atanmalarına ve Halil İbrahim Öztop' un genel müdür olarak seçilmesine karar vermiştir"

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:16
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından atama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu başkanlığına bir yıl süre ile atanmasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu; Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu başkanlığına, Hakan Ertürk'ün yönetim kurulu başkan vekilliğine bir yıl süre ile atanmalarına ve Halil İbrahim Öztop' un genel müdür olarak seçilmesine karar vermiştir."



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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:16
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