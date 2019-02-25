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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Amacımız yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bizim asıl amacımız 81 ilde yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek. Bunun da altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:03
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Amacımız yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bizim asıl amacımız 81 ilde yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek. Bunun da altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda judo branşını yaymak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, "Bu projemizi hayata geçirerek okullara girmeye başladık. Belki ilerleyen zamanlarda da ders olarak bu projelerimiz işlenebilecek." diye konuştu.

Okullarda ilk protokolü Ordu'da il milli eğitim müdürlüğü ile geçen ay imzaladıkları bilgisini veren Huysuz, "Ordu'da okul öncesi üç tane okulumuzda şu anda judo dersi var. Çocuklarımız antrenörlerimiz aracılığıyla judo dersini almaya başladı. Şu anda gayet iyi bir şekilde de gidiyor. Gayemiz eğitimle sporu kaynaştırıp, sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu projemizin temelinde de bu yatıyor. Eğitim ile spor iç içe." ifadelerini kullandı.

Huysuz, Ordu'da başlattıkları "Erken yaşta judo" projesini bir süre sonra Türkiye geneline ilkokullara yaymaya başlayacaklarını da dile getirerek, bu konuda hazırlıkların devam ettiğini anlattı.

İlkokullarda uygulayacakları projenin ilk etapta 20 ilde 20 okulu kapsayacağını ve bu okullarda 25 bin öğrencinin bundan yararlanacağını aktaran Huysuz, şunları kaydetti:

"Bunun da kaynağını Dünya Judo Federasyonundan aldık. Ama biz 81 ilde 81 okulda projemizi yayıp birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara judo derslerini vereceğiz. Bu okullarımızda haftalık, aylık ve yıllık planlarımızı yapıp, çocuklarımıza ileriye dönük hem spor kültürümüzü vermek hem de iyi olanları milli takımlarımıza yetiştirmek istiyoruz. Bizim asıl amacımız 81 ilde yaklaşık 150 bin öğrenciye judo eğitimi verebilmek. Bunun da altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah başarılı olacağız."

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:03
  1. Ordu
  2. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz
  3. judo
  4. Okul
  5. öğrenci

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