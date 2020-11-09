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Aktüel Türkiye, İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye, İzmir için tek yürek

Bartın'dan içerisinde battaniye ve gıda kolileri olan yardım tırı İzmir'deki depremzedeler için yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:49:09 -
Türkiye, İzmir için tek yürek

BARTIN (AA) - Bartın'dan İzmir'deki depremin ardından yaraları sarmak için bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Valiliği önünde yardım tırının uğurlanması programında yaptığı konuşmada Türk milletinin İzmir'de yaşanan deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için seferber olduğunu söyledi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiğini belirten Güner, "Türk milleti olarak gerek deprem olsun gerekse Suriye, Halep’te yaşananlar olsun mazlum insanlara her daim elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bugün de Valiliğimiz öncülüğünde gıda ve battaniye yardımlarını gönderiyoruz. Bölgede devletimiz gereğini yapıyor ama bu yardım, birlik ve beraberliğimizin, o bölgede yaşanan havanın bir ölçüde dağıtılması içindir." diye konuştu.

Ardından yardım tırı dualar eşliğinde İzmir'e gönderildi.

- "Bize 14 gün yeter" kampanyası

Öte yandan, Güner, valilik salonunda gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Bartın'da günlük pozitif vaka sayısının 100'ü aştığını belirten Güner, kentte Kovid-19 ile mücadelede "Bize 14 gün yeter" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını da aktardı.

Kentte bulaşma durumunu incelediğinde ev içi temasların çok fazla olduğunun görüldüğünün altını çizen Güner, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bir evde pozitif vaka çıktığında, evi müsait olmayan temaslıları yurda yerleştireceğiz. Kovid-19 ile mücadelede 'Bize 14 gün yeter' sloganıyla bir kampanya başlatıyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, misafir kabul etmeyelim, eş dost ve akraba ziyaretlerinden kaçınalım. Gönüllü olarak 14 gün karantina ilan edelim."

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