  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:15:29 -
Türkiye İzmir için tek yürek

VAN (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir'de yaşanan depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 20 bin liralık gıda malzemesini bölgeye gönderdi.

Merkezi, Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleri sürüyor.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, depremzedeler için hazırlıkladıkları gıda kolilerini bölgeye göndermek üzere AFAD İl Müdürlüğüne teslim etti.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar toplayacakları gıda yardımlarını depremzedelere ulaştıracaklarını belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen de herkesin depremzedeler için seferber olması gerektiğini söyledi.

Deprem acısını derinden hissettiklerini ifade eden Görmen, şunları kaydetti:

"2011'de Van'da meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle depremi ve acısını en iyi bilen şehirlerden biriyiz. Bu nedenle hazırladığımız gıda paketlerini AFAD İl Müdürlüğümüze teslim ettik. Doğunun batıya o kadar da uzak olmadığını göstermek ve farkındalık oluşturmak üzere bu girişimde bulunduk. Diğer kamu kurum kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından aynı desteği bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?
Dünya

Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?

ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar belli olurken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri şimdiden kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' ..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu
Dünya

Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmaları durdurmaya hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay