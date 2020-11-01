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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

AFAD'ın kurduğu çadırda kalan depremzedelerden üniversite öğrencisi Duygu Sağtürk: - "Herkes elinden geleni çokça yaptı. Yiyecek olarak kahvaltımız ve diğer öğünlerimizi sağlıklı olarak alabiliyoruz. Yiyecek konusunda sıkıntımız yok. Her ihtiyacımızı karşıladılar, arada çadır çadır dolaşıp halimizi, hatrımızı ve ihtiyaçlarımızı soruyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:34:25 -
Türkiye İzmir için tek yürek

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardımlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler ve gönüllü vatandaşlarca İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda AFAD ve Kızılay ekiplerince teslim alındıktan sonra depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremzedelerin, kişisel bakım malzemeleri, giyecek, battaniye, yatak ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları karşılanırken farklı illerden bölgeye ulaşan belediye ekipleri ile dernekler de çay, çorba, pilav, lokma, döner, meyve suyu, süt, ayran ve simit gibi yiyecek-içecek ikramında bulunuyor.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlara sürekli yeni depremzedeler yerleştiriliyor. Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli komandolar da AFAD çadırlarının kurulumunu sağlıyor.

- "Yiyecek konusunda sıkıntımız yok. Her ihtiyacımızı karşıladılar"

Çadırlarda kalan Ege Üniversitesi öğrencisi Duygu Sağtürk, AA muhabirine, deprem esnasında evinde olduğunu anlattı.

Depremin ardından korkusundan evine geri dönemediğini ifade eden Sağtürk, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar buraya yerleştirildim, herkes çok yardımcı oldu. Gece saat 05.00 gibi getirdiler bizi. Askerlerimizden Allah bin kere razı olsun, geldiler çadırlarımızı kurdular. Bütün herkes yardım etti, AFAD'dan yatak ve battaniyelerimiz geldi. Herkes elinden geleni çokça yaptı. Yiyecek olarak kahvaltımız ve diğer öğünlerimizi sağlıklı olarak alabiliyoruz. Yiyecek konusunda sıkıntımız yok. Her ihtiyacımızı karşıladılar, arada çadır çadır dolaşıp halimizi, hatrımızı ve ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Kedim de hasta oldu, onun da tedavisini yaptılar."

- "Bizi düşünüp destek olan herkes çok sağ olsun"

AFAD tarafından sağlanan çadırda kalan 24 yaşındaki milli güreşçi Hasan Sarıtaş da deprem sırasında evinde olduğunu dile getirdi.

Evlerinin yanındaki binanın yıkıldığını, üzerine dolap devrilen kız kardeşini kurtardıktan sonra çadıra geldiklerini ifade eden Sarıtaş, "Herkese teşekkür ediyorum. Bizi düşünüp, destek olan herkes çok sağ olsun, çadırımızı, battaniyemizi aldık. Yiyecek-içecek ihtiyacımız karşılandı." diye konuştu.

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