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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Kahramanmaraş'tan deprem bölgesine gönderilmek üzere 5 bin parça battaniye, kışlık kıyafet, yeni doğan ve hijyen seti hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:39:05 -
Türkiye İzmir için tek yürek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesince düzenlenen "İzmir üşürse Türkiye üşür " kampanyası kapsamında deprem bölgesine gönderilmek üzere 5 bin parça battaniye, kışlık kıyafet, yeni doğan ve hijyen seti hazırlandı.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge halkına destek olmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda depremden etkilenenler için başlatılan "Türkiye İzmir için tek yürek" kampanyasına destek olmak adına "İzmir üşürse Türkiye üşür" sloganıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Okumuş, şöyle konuştu:

"İzmir'de yaşanan deprem felaketi, tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de derin üzüntüyle karşılandı. Yaşanan felaketin ardından 'Bölge halkı için ne yapabiliriz' düşüncesiyle böyle bir kampanya başlattık. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp kış şartlarını da göz önünde bulundurarak ilk etapta bölgeye battaniye, yeni doğan çocuk paketleri, hijyen setleri ve kışlık kıyafet desteği sağlamaya karar verdik. İzmirli kardeşlerimizle aramızda mesafeler olsa da bu yardımlarla Türkoğlu'ndan İzmir'e bir bağ kurmuş oluyoruz."

Bölgeye gönderilmek üzere hazırlanan 5 bin parça malzemeye maske ve kolonya da eklediklerini ifade eden Okumuş, hazırlanan yardımları Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş'a teslim etti.

Saltaş, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplanan yardımlar, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş Valiliğine gönderildi.

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