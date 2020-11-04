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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:28:38 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BATMAN (AA) - Batman Valiliğince, İzmir'de yaşanan depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 3 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Merkezi Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerine katkı sağlamak için Batman'da Valilik tarafından başlatılan ve AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya devam ediyor.

Vali Hulusi Şahin, İzmir'e gönderilmek üzere hazırlanan kolileri yerinde inceleyerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkililerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle SYDV tarafından hazırlanan 1000 gıda kolisi, 1500 kışlık battaniye ve içme suyundan oluşan 3 tır dolusu yardım malzemesi dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Şahin, İzmir'de yaralar sarılıncaya kadar yardımların süreceğini belirtti.

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