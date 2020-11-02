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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Elazığ Valiliği 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e 3 tır yardım malzemesi gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:37:48 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği tarafından, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da Valilik, İzmir'deki depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için yardımlarını sürdürüyor.

Daha önce Valilik koordinasyonunda arama kurtarma aracı, 8 arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderilen kentten Elazığ Belediyesi ve Türk Kızılay Şubesince de 1'er tır yardım malzemesi ve destek ekibi sevk edildi.

Bu sevkiyatların ardından Vali Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan, içerisinde gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır daha deprem bölgesine uğurlandı.


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