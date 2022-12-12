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Aktüel Türkiye İstatistik Kurumu'ndan personel alımı
Aktüel

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan personel alımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 09:56:00 -
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan personel alımı

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve TÜİK (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanacak sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.

Alınacak 10 personelin belirleneceği sınavın yeri, zamanı ve başvuru şartları yayımlanacak ilanda belirtilecek.

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