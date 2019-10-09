Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattılar! İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi. Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

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