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Gündem Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas!
Gündem

Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:56:00 - 2022-02-25 00:56:27
Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı" denildi.

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