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Aktüel Türkiye ile kardeş ülke arasında ortak medya projesi
Aktüel

Türkiye ile kardeş ülke arasında ortak medya projesi

TRT ve kardeş Azerbaycan devlet kanalı AzTV yöneticileri, yeni yayın döneminde işbirliğine ilişkin konuları ele almak üzere bir araya geldi. Bakü’de gerçekleşen görüşmede pek çok yeni proje ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:39:00 -
Türkiye ile kardeş ülke arasında ortak medya projesi

Yeni Akit  Ankara

TRT ve Az TV yeni projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. TRT ve kardeş Azerbaycan devlet kanalı AzTV yöneticileri, yeni yayın döneminde işbirliğine ilişkin konuları ele almak üzere bir araya geldi. Azerbaycan'ı ziyaret eden TRT Avaz Başkanı Sedat Sağırkaya ve kanal çalışanı Gökçen Ogan, Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (AzTV) Başkanı Rovshan Mammadov ile görüştü.

Ortak medya platformu konusu ele alındı

Görüşmede TRT ve AzTV işbirliği ve ortak medya platformu konusu ele alındı. Taraflar, iki kardeş ülkenin ana televizyonlarının yeni ortak projeler üzerindeki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve beklentiler değerlendirildi.

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