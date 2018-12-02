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"Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak"

- Fransa A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps:"Türkiye'de taraftar desteği çok sıcak bir atmosfer oluşturduğu için, işimiz kolay olmayacak"- "Valbuena sezona kötü başladı ama formunu kazandı"

02 Aralık 2018 Pazar 16:33
"Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak"


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda eşleştiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'deki seyirci atmosferine vurgu yaptı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Fransa'da teknik direktör Deschamps, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Deschamps, yardımcısı Guy Stephan'ın bir dönem Beşiktaş'ta çalıştığını hatırlatarak, "Zor bir gruba düştük. Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak. Türkiye'ye gitmek benim için bir mutluluk. Yardımcım Türkiye'de çalıştı. Oradaki atmosfer kolay değil. Türkiye'de taraftar desteği çok sıcak bir atmosfer oluşturduğu için, işimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı'nın iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yeni bir kadro oluşturduğuna değinen 50 yaşındaki Fransız teknik adam, "Milli takımda işler yolunda gitmediği zaman, bazı değişikliklere gitmek lazım. Lucescu da bunu yaptı. Türkiye'nin her zaman kaliteli oyuncuları var. Avrupa'da ağırlığı olan bir milli takım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın yeniden milli takımda forma giyme şansı olup olmadığının sorulması üzerine Deschamps, "Valbuena sezona kötü başladı ama formunu kazandı. İyi oynadığını düşünüyorum. Milli takıma davet edebileceğim futbolcuları yakından takip ediyorum. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim." şeklinde görüş belirtti.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:33
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası
  2. Didier Deschamps
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