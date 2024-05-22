Türkiye ile aynı kaderi yaşıyorlardı! Sonunda pes edip F-35 istediler

F-35’lerdeki teknik hatalar ve pist kazalarının gündeme gelmesi sosyal medyada Çin-Rusya-İran gibi ülkelerin ABD’ye sabotajı şeklinde değerlendiriliyor.

F-35 uçağında 883 tasarım hataları yanı sıra iniş takımları ve yakıt borusu titreşim sorunları da sık sık meydana geliyor. Güney Çin Denizi’nde iniş sırasında ABD Donanması’na ait F-35C tipi uçak düşmüştü. 2023 yılında yine bir F-35 uçağı Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu. 23 Eylül 2016 tarihinde, Mountain Home Hava Üssünde bir F-35 uçağı da yanmıştı.

Bu tip kazalar ve teknik sorunlar devam ederken Belçika, Danimarka, İsrail gibi ülkeler hava kuvvetlerini F-35’lerle güçlendirmek istiyor. Türkiye’nin 5. Nesil KAAN savaş uçağından olumsuz etkilenen Yunanistan’a F-35 savaş uçağı satışına onay getirilmişti.

ABD Çin'den endişeli

Şimdi ise Suudi Arabistan savunma sanayi alanında ABD ile temas kurdu. Eurasiantimes'ta yer alan bilgilere göre Çin'in Basra Körfezi'nde artan etkisinden endişe duyan ABD, birkaç aydır Suudi Arabistan'la yüksek değerli bir savunma anlaşması imzalamaya çalışıyor. Son olarak F-35 Lightning II jetlerinin satışını da içerebilecek bir anlaşma yakın.

İmza yakın



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Beyaz Saray, 20 Mayıs'ta ABD ulusal güvenlik danışmanı ile Suudiler arasında hafta sonu yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, ''anlaşma her zamankinden daha yakın'' dedi.

Amerikalı bir yetkiliye göre anlaşmanın bir bölümünde ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları ve diğer silahlar tedarik etmesiyle ilgili gelişmeler yer alıyor. Pentagon yetkilileri, Riyad'ın uzun süredir hayalet savaş uçağını istediği için F-35'lerin tartışılmasının önemli olduğunu söyledi.

F-35'e alternatif belirlediler

Şimdiye kadar F-35 jetlerinin Suudi Arabistan'a satışının önündeki en büyük engel, Washington'un İsrail'e karşı yükümlülüğü olmuştu. Suudi Arabistan dahil birçok Körfez ülkesi alternatif seçenekleri araştırıyor. Askeri gözlemciler, F-35 olmazsa Suudi krallığının muhtemelen Fransız Dassault Rafale veya Eurofighter Typhoon'u satın alabileceğini düşünüyor.

Analistler, F-35'lerin Suudi Arabistan'a satışının onaylanmasının devleti ve bölgeyi ABD'nin kendi güvenliğine olan bağlılığı konusunda ikna edebileceğini gözlemledi.Analistler, Çin ve Suudi Arabistan arasında 2022 yılında 4 milyar dolarlık yeni silah anlaşmalarının yapıldığına dikkat çekti. Bu silah anlaşmalarının içinde insansız hava araçları, balistik füzeler yer aldı. Suudi Arabistan, Çin’den savaş uçağı satın almadı. Analistlere göre ABD, Suudi Arabistan’ı Çin pazarından çekmek istiyor.

ABD’nin sadece Çin değil Türkiye’nin de dünya genelinde artan savunma sanayi anlaşmaları sebebiyle harekete geçtiği değerlendiriliyor.