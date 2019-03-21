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Türkiye ile Arnavutluk 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

21 Mart 2019 Perşembe 11:22
Türkiye ile Arnavutluk 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 13 Kasım 2017'de Antalya'da oynanan özel maçı Arnavutluk, 3-2 kazanmıştı.

 

- Arnavutluk'ta 5. maç

 

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile deplasmanda 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta takımlar birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki bu maçlarda milli takım 2 gol bulurken, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile deplasmanda 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

 

- İlk maç 1970'te

 

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

 

- Türkiye-Arnavutluk maçları

 

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
13.11.2017AntalyaÖzel2-3
12.10.2005TiranDün.Kup.Ele.Gru.1-0
26.03.2005İstanbulDün.Kup.Ele.Gru.2-0
25.04.2001GaziantepÖzel0-2
21.01.1998AntalyaÖzel1-4
28.03.1985TiranÖzel0-0
11.05.1983TiranAvr.Şam.Ele.Gru.1-1
27.10.1982İzmirAvr.Şam.Ele.Gru.1-0
14.11.1971TiranAvr.Şam.Ele.Gru.0-3
13.12.1970İstanbulAvr.Şam.Ele.Gru.2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

 

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:22
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Antalya
  5. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  6. Arnavutluk
  7. türkiye

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