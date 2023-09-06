Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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