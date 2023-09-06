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Gündem Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Gündem

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-09-06 21:16:00 - 2023-09-06 21:17:23
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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