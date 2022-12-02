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Gündem Türkiye, iki Avustralya vatandaşını kovdu
Gündem

Türkiye, iki Avustralya vatandaşını kovdu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Interpol üzerinden aradığı Tony Nabeel Haddad ile DEAŞ terör örgütü üyesi Neil Christopher Prakash sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 16:25:00 -
Türkiye, iki Avustralya vatandaşını kovdu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Denetime tabi kimyasal maddenin yasa dışı ithalatı" suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan Avustralya vatandaşı Tony Nabeel Haddad ile DEAŞ üyesi Neil Christopher Prakash'in sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avustralya makamları tarafından "Denetime tabi kimyasal maddenin yasa dışı ithalatı" suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol Mavi Bülten ile aranan Avustralya vatandaşı Tony Nabeel Haddad, ağustos ayında Türkiye'den sahte pasaportla çıkış yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Türkiye, uluslararası seviyede aranan Haddad'ın iadesi için Avustralya makamları ile temas kurdu.

Ayrıca, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash'ın da sınır dışı edilmesi için harekete geçildi.

Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Kocaeli Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Haddad ile Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Prakash, yoğun güvenlik önlemleri altında dün İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. Avustralya Federal Polisi tarafından gözaltına alınan Haddad ve Prakash, uçakla Sri Lanka aktarmalı olarak ülkelerine gönderildi.

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