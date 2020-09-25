Türkiye her zaman diplomasiden yana

İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”nın açılış konuşmasını yapan Altun, şunları dile getirdi: “Doğu Akdeniz, Türkiye için Mavi Vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor. Millet olarak Türkiye’nin hak ve çıkarlarının korunması noktasında biriz. Uluslararası hukukun bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Sesi en çok çıkanın her zaman haklı olmadığını iyi biliyoruz. Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri başlatma fırsatının oluşmasından memnuniyet duyuyoruz, zira diplomasi her daim doğru yoldur. Önümüzdeki dönemde Akdeniz’de gerilimi azaltmalı, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız.”