Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı

Türkiye bir yandan depremin acısını sarmaya çalışırken diğer yandan da deprem felaketini siyasete alet ederek halkı yanlış bilgilerle korku ve paniğe sevk edenlerle mücadele ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ile depremzedelerin imdadına koşarak bölgedeki çalışmalara katkı sunarken, önce Fox TV'de hedef alındı. İki kendini bilmez tarafından TSK'nın bölgede olmadığı iddia edilirken, o anlarda içinde bulundukları canlı yayının ekranına TSK'nın bölgede görevli personellerinin görüntüleri yer almıştı.

Özdemir sınır ötesi operasyonları öne sürdü!

Cüneyt Özdemir de bölgeden gerçekleştirdiği canlı yayında TSK'nın bölgede yeterli varlık göstermediğini iddia etti.

Özdemir, "Türkiye sınır ötesine bir anda 50 bin askeri çıkartabilecek güce sahipken, sınır içinde bu hareketi yapamamasını anlamıyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ise, TSK'ya yönelik yalan haberlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Milli Savunma Bakanlığı tüm unsurları ile depremin ilk anından itibaren bölgede arama kurtarma, insani yardım malzemeleri taşıma ve lojistik destek faaliyetlerine başladı. Bakanlık ve TSK Depremden etkilenen illerin valiliklerinden ve AFAD Koordinasyon Merkezinden gelen talepleri hızla karşılamaya devam ediyor.

Bu çerçevede, çok sayıda seyyar mutfak, tuvalet banyo üniteleri, jeneratör, seyyar fırınlar bölgeye hizmet vermek üzere sevk edildi. Bugün itibariyle Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Hastanesi bahçesine Seyyar Cerrahi Hastane kuruluyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 9 bine yakın Mehmetçik sahada vatandaşımızın yardımına koşuyor.

Bölgede, yer yer olumsuz hava koşullarına rağmen helikopterler, uçaklar, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermektedir. Yaralanan çok sayıda vatandaşımız gemiler, uçaklar ve helikopterlerle bölge dışındaki hastanelere nakledilmektedir. Bu kapsamda 38 helikopter, 8 gemi, 50 nakliye uçağı görev almaktadır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Şakirpaşa ve İncirlik’e inen yabancı yardım uçaklarının ekip ve malzemelerinin bölgeye intikalini de sağlamaktadır.