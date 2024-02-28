Türkiye Hayat Emeklilik'ten Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası

Türkiye Hayat Emeklilik, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ürünlerle geleceklerini güvence altına almaya devam ediyor. Şirketin yeni ürünleri olan Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortaları farklı teminat yapıları içeren üç ürün seçeneğiyle, hayatın beklenmedik risklerine karşı sevdiklerini güvence altına almak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor.

Üç farklı seçenekle güvence

Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortaları altında farklı teminat yapıları içeren üç ürün seçeneği bulunuyor. Vefat teminatı sunan Prim İadeli Hayat Sigortası (Dövize Endeksli) ve yaşam hali teminatı sunan Yaşam Sigortası ürününden 18-61 yaş aralığındaki kişiler faydalanabilirken; kaza sonucu vefat ve tehlikeli hastalık teminatları sunan Prim İadeli Hayat Sigortası (Dövize Endeksli) Ek Teminatlı ürününden 18-51 yaş aralığındaki kişiler faydalanabiliyor. Sigortanın bitiş tarihinde; sigortalının hayatta olması (tazminat ödemesi yapılmamış olması), ödenmesi gereken tüm primlerin sigorta sözleşmesi ve özel şartlar kapsamında ödenmiş olması, sigorta süresi içerisinde poliçenin sonlanmamış olması koşullarının sağlanmasıyla; sigorta süresince ödenen primlerin toplamı sigorta ettirene geri ödeniyor.

Türkiye Hayat Emeklilik’in Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortaları ürünleri minimum 10 yıl güvence sağlarken; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak esnek prim ödeme dönemi seçenekleri de sunuyor. Ayrıca sigortalı ihtiyaçlarına ve finansal durumuna göre, prim miktarını her yıl dönümünde artırabiliyor veya alt sınıra kadar azaltabiliyor.

Hem sigorta hem birikim

Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortaları, sigorta süresi içerisinde tazminat talebi oluşmaması durumunda, prim iadesini dövize endeksli olarak yapması özelliği ile öne çıkıyor. Böylece poliçe süresi sonunda, poliçe süresi boyunca ödenen primler döviz bazında değer kaybetmezken; kişiler kendi hayatlarını ve sevdiklerinin hayatlarını güvence altına almanın yanında kısa dönemli birikim de yapmış oluyor.

Maddi güvencenin yanı sıra sunduğu vergi avantajı ile de dikkat çeken ürünler, ödenen primlerin gelir vergisi matrahından indirilmesiyle müşterilere vergi avantajı da sağlıyor. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, sigortalılar ödedikleri primin tamamını, primi ödedikleri ayda elde ettikleri ücretin yüzde 15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulundukları aydaki vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahlarından indirebiliyor.

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