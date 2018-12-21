Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek

Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek21 Aralık 2018 Cuma 12:27
ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayı içinde düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası 5-7 Ocak 2019 tarihlerinde Bursa’da, Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde Yalova’da ve Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası da 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirilecek.
Çeşitli illerde yapılacak şampiyonaları takip eden seyirciler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar, Yasemin Adar ve Buse Tosun gibi sporcuları izleme fırsatı elde edecek.
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