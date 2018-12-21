Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayı içinde düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası 5-7 Ocak 2019 tarihlerinde Bursa’da, Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde Yalova’da ve Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası da 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirilecek.

Çeşitli illerde yapılacak şampiyonaları takip eden seyirciler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar, Yasemin Adar ve Buse Tosun gibi sporcuları izleme fırsatı elde edecek.