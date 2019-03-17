Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci, Türkiye'nin güçlü ve çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Panucci, Arnavutluk'un 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçları ile ilgili başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, bu iki karşılaşma için aday kadroya çağırdığı oyunculardan memnun olduğunu vurguladı.

AA muhabirinin, 'Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz, Türkiye ile oynayacağınız maçla ilgili beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine Panucci, "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya sahip. Teknik direktörünü değiştirdi ve kadro olarak bizden daha güçlü. Onları yenmek için onlardan daha güçlü olmalıyız. Çocuklarıma çok güveniyorum. Türkiye'yi mağlup etmek için her zaman pozitif olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Panucci, Türkiye ile karşılaşmayı kazanmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Arnavutluk'un aday kadrosuna da değinen Panucci, "Mevcut oyuncularımdan memnunum. Başkaları da olabilirdi, ancak ne kadar formda olduklarına bağlı. Şu anda hazır olan, uzman olan oyunculara ihtiyacım var. İyi oynarsak (grupta) üçüncü olabiliriz. Özel bir şey yaparsak ikinci de olabiliriz. Özel bir şey yapabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk, 22 Mart'ta evinde Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Arnavutluk'un EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı iki maç için teknik direktör Panucci'nin açıkladığı aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Thomas Strakosha (Lazio).

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli).

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (Giannina), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel).

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb).