0553 313 94 23

"Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya sahip"

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci, Türkiye'nin güçlü ve çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

17 Mart 2019 Pazar 16:53
"Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya sahip"

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci, Türkiye'nin güçlü ve çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Panucci, Arnavutluk'un 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçları ile ilgili başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, bu iki karşılaşma için aday kadroya çağırdığı oyunculardan memnun olduğunu vurguladı.

AA muhabirinin, 'Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz, Türkiye ile oynayacağınız maçla ilgili beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine Panucci, "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya sahip. Teknik direktörünü değiştirdi ve kadro olarak bizden daha güçlü. Onları yenmek için onlardan daha güçlü olmalıyız. Çocuklarıma çok güveniyorum. Türkiye'yi mağlup etmek için her zaman pozitif olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Panucci, Türkiye ile karşılaşmayı kazanmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Arnavutluk'un aday kadrosuna da değinen Panucci, "Mevcut oyuncularımdan memnunum. Başkaları da olabilirdi, ancak ne kadar formda olduklarına bağlı. Şu anda hazır olan, uzman olan oyunculara ihtiyacım var. İyi oynarsak (grupta) üçüncü olabiliriz. Özel bir şey yaparsak ikinci de olabiliriz. Özel bir şey yapabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk, 22 Mart'ta evinde Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Arnavutluk'un EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı iki maç için teknik direktör Panucci'nin açıkladığı aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Thomas Strakosha (Lazio).

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli).

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (Giannina), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel).

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb).

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:53
  1. Arnavutluk
  2. Christian Panucci
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. tiran
  6. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özhaseki: "5 sene boyunca ne yapacaksın?"
    1. Özhaseki: "5 sene boyunca ne..
    2. Fenerbahçe ve Galatasaray Douglas'ın..
    3. TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - BAK Spor..
    4. Çark Deresi kenarı bisiklet ve yürüyüş..
    5. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den..
    6. Ronaldo’suz Juventus ligde ilk..
    7. Ödüllü yazar OSM’de okurlarıyla buluştu
    8. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 -..
    9. TFF 2. Lig: Fethiyespor:2 - Sivas..
    10. Fenerbahçeli Valbuena'dan PSG için..
    11. "Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz"
    12. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 -..
    13. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    14. İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa..
    15. "Gelecek yıldan itibaren hedeflerimizi..
    16. Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi transfer..
    17. Batıyordu... İki Alman bankası..
    18. İstihbarat servisinden korkutan uyarı:..
    19. Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    20. İYİ Parti Sakarya Milletvekili..
    21. Pedallarını 18 Mart şehitleri için..
    22. Mustafa Kaplan: "Maçın hakkı..
    23. İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın..
    24. "Türkiye her alanda ileriye gidecek"
    25. Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en..
    26. Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi..
    27. Biberiye yağı nasıl yapılır? |..
    28. Juventus ligde ilk kez kaybetti
    29. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    30. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu