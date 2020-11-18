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Aktüel Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi
Aktüel

Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:33:20 -
Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetimlerinde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildiği bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 14-16 Kasım tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldığı belirtildi.

Bu dönemde 24 bin 518 sürücünün hız ihlali yaptığının tespit edildiği ve sürücüler hakkında işlem yapıldığına işaret edilerek, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında "aşırı hız"ın geldiği vurgulandı.

Türkiye'de 2020 yılının 10 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 41'inin hız ihlallerine bağlı olarak meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, bu kazaların önemli bir kısmının cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde yaşandığının da istatistiklere yansıdığına değinildi.

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